Mercato - PSG : Une star va accompagner Mbappé au Real Madrid

Même si rien n'est officiel, Kylian Mbappé devrait bel et bien quitter le PSG à la fin de la saison. Le Français serait très proche d'une arrivée au Real Madrid, qui lui fait les yeux doux depuis de nombreuses années. D'après certaines rumeurs, l'arrivée du Français aurait pu conduire à un départ de Vinícius, possiblement vers Paris. Mais il n'en serait rien, et le Brésilien devrait rester au sein de la Casa Blanca.

Les supporters parisiens devront s'y habituer, la saison prochaine ils devront vraisemblablement faire sans Kylian Mbappé. Le champion du monde aurait déjà annoncé son départ du PSG à l'issue de la saison, mais il n'a pas encore fait d'annonce officielle. Cette dernière pourrait intervenir cet été, une fois que le club de la capitale n'aura plus rien à jouer. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid serait le grand favori pour accueillir l'attaquant parisien.

Une attaque Mbappé - Vinícius ?

S'il rejoint bien le Real Madrid, Kylian Mbappé mettra les pieds dans l'un des plus grands clubs du monde, avec certains joueurs de très grande qualité. Il pourrait notamment former un duo d'attaque qui ferait peur à toute la Liga, avec le Brésilien Vinícius. Mais il est également possible que le joueur formé à Flamengo soit tenté d'aller voir ailleurs, face à la nouvelle concurrence incarnée par le Français.

Le PSG ne tentera pas le coup Vinícius