Mercato - PSG : Une star mondiale proposée à Leonardo pour remplacer Mbappé ?

Publié le 10 mars 2022 à 20h15 par D.M.

Recruté par Chelsea en août dernier, Romelu Lukaku ne se plairait pas au sein du club londonien. Ses agents lui cherchent un nouveau club et auraient proposé ses services au PSG.

Le PSG pourrait être dans l’obligation de recruter une star capable de combler le départ de Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l’international français a un accord de principe avec le Real Madrid et aurait refusé les dernières offres de prolongation transmises par la direction parisienne. Alors que son départ prochain commence à prendre forme, le PSG surveille plusieurs profils pour le remplacer. Selon nos informations exclusives, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont surveillés. Mais une star de Premier League aurait été proposée au club de la capitale.

Lukaku aurait été proposé à Leonardo