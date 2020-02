Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du FC Barcelone à Paris l’été prochain ?

Publié le 9 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich, Philippe Coutinho devrait se trouver un autre point de chute l’été prochain. Et le PSG serait envisagé par le milieu offensif brésilien et son entourage…

De quoi sera fait l’avenir de Philippe Coutinho, dont personne ne semble vouloir actuellement ni au Bayern Munich ni au FC Barcelone ? L’ancien joueur de Liverpool reviendra en Catalogne au terme de son prêt en Allemagne l’été prochain, puisque le Bayern ne semble pas disposé à payer l’option d’achat de 120M€ dont il dispose pour Coutinho. Les agents de l’international brésilien commenceraient donc déjà à planifier son avenir, et un point de chute retiendrait leur attention…

Le PSG pour Coutinho ?

Comme l’a révélé Calciomercato.com, le clan Coutinho lui chercherait activement une porte de sortie malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec le FC Barcelone, et l’entourage du milieu offensif brésilien apprécierait tout particulièrement le PSG. Leonardo pourrait donc se voit proposer les services de Coutinho dans les prochains mois, et reste à savoir si le directeur sportif parisien sera sensible à cette option.