Mercato - PSG : Une star de Pochettino pourrait prendre sa retraite au club !

Publié le 13 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Indiscutable depuis son arrivée au PSG à l’été 2019, Keylor Navas semble bien parti pour rester encore un moment dans la capitale… jusqu’à y prendre sa retraite ?

Longtemps en quête d’un gardien confirmé et d’envergure internationale, le PSG avait finalement trouvé son bonheur lors du mercato estival 2019 en attirant Keylor Navas en provenance du Real Madrid, pour seulement 15M€. Le portier costaricien a rapidement prouvé sa grande valeur dans la capitale, enchainant les performances XXL sous le maillot du PSG. D’ailleurs, du haut de ses 34 ans et avec un contrat qui court jusqu’en juin 2023, Navas semble plus que jamais épanoui au Parc des Princes et paraît bien parti pour y terminer sa carrière.

« Je me sens heureux »