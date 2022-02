Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Guardiola prête à jouer un sale tour à Leonardo ?

Publié le 4 février 2022 à 1h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG en marge du potentiel départ de Kylian Mbappé l’été prochain, Raheem Sterling devrait disposer d’un bon de sortie de la part de Manchester City. Néanmoins, l’attaquant des Skyblues pourrait faire le choix d’honorer son contrat jusqu’à son terme…

Raheem Sterling pourrait-il finalement quitter Manchester City à l’issue de la saison ? Sous contrat jusqu’en juin 2023 chez les Skyblues , une prolongation n’avancerait guère en coulisse entre le clan Sterling et les décideurs de City. Si la situation demeurait la même d’ici la prochaine intersaison, The Daily Star a dernièrement fait savoir qu’une vente à 60M€ serait actée par le club entraîné par Pep Guardiola, soit à une année de l’expiration du contrat de Sterling. Ce qui serait une bonne nouvelle pour le PSG puisque la direction sportive de Leonardo garderait un oeil avisé sur la situation de l’international anglais dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du PSG. D’autant plus qu’ ESPN affirmait dernièrement que le Paris Saint-Germain serait prêt à lancer une offensive pour l’été 2022 ou 2023 pour Raheem Sterling.

Potentiellement disponible sur le marché des transferts, Sterling pourrait attendre la fin de son contrat