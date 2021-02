Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution inattendue pour recruter Moise Kean ?

Publié le 27 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de conserver Moise Kean au PSG la saison prochaine, Leonardo pourrait finalement opter pour une solution inattendue avec le buteur italien d’Everton.

« Là c'était un choix, on ne pouvait pas faire autrement, c'était un prêt. Et aujourd'hui avoir (Moise) Kean à disposition pour un an, c'est déjà quelque chose de très positif. Et si on peut voir dans le futur selon les conditions, on va essayer de voir comment ça se passe », confiait récemment Leonardo sur le cas Moise Kean, arrivé au PSG sous la forme d’un prêt sans option d’achat l’été dernier. Le directeur sportif parisien va donc tenter de conserver l’attaquant italien en fin de saison, et pour se faire, il pourrait opter pour une formule surprenante.

Moise Kean vers un nouveau prêt au PSG ?

Comme l’a indiqué ESPN vendredi, le PSG pourrait tenter de se faire prêter de nouveau Moise Kean par Everton l’été prochain, souhaitant cette fois-ci faire inclure une option d’achat dans l’opération. Une solution qui permettrait donc à Leonardo de conserver l’attaquant italien tout en évitant une grosse dépense immédiate pour le PSG, mais reste à savoir si Everton sera disposé à accepter cette formule.