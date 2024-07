Mercato - PSG : Une solution est trouvée pour le transfert de ce buteur

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ces dernières semaines, le nom de Victor Osimhen est revenu avec insistance du côté du PSG. Cependant, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club parisien ne négocie pas avec Naples pour le Nigérian. Ce dernier devrait rebondir à Chelsea, dont les relations avec le club napolitain sont au beau fixe.

Le mercato du PSG devrait évoluer dans les prochains jours. En effet, le club de la capitale devrait boucler le transfert de João Neves en provenance de Benfica. Mais ces dernières semaines, le nom de Victor Osimhen est revenu avec insistance. L’attaquant de Naples était annoncé tout proche de Paris par plusieurs médias italiens.

Transferts : Le PSG prépare un énorme coup de tonnerre ? https://t.co/AzTw0fX2HS pic.twitter.com/SHYB3i65mA — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Le PSG ne négocie pas pour Osimhen

Cependant, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 21 juillet dernier, le PSG ne négocie pas pour Victor Osimhen. Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani devraient être les buteurs de Luis Enrique pour la saison prochaine. En revanche, Naples cherche bel et bien à se séparer du Nigérian cet été. A en croire les dernières indiscrétions de The Athletic, l’attaquant de 25 ans se dirigerait davantage vers un transfert en faveur de Chelsea.

Lukaku vers Naples, Osimhen à Chelsea ?

Une aubaine pour Naples, qui de son côté, cherche à attirer Romelu Lukaku. L’avant-centre belge est la priorité absolue du club napolitain. Et selon le média anglais, l’arrivée d’Osimhen chez les Blues pourrait être facilitée par le départ de Lukaku en Italie. A suivre...