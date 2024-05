Mercato - PSG : Une solution est déjà trouvée pour ce flop

Hugo Chirossel

S’il va chercher à renforcer son effectif lors du prochain mercato estival, le PSG espère aussi réussir à se séparer de certains éléments indésirables. Une situation qui concerne notamment Carlos Soler, à qui il reste trois ans de contrat. Pour réussir à s’en séparer, le club de la capitale pourrait le prêter en prenant en charge une partie de son salaire.

Après la finale de la Coupe de France contre l’OL ce samedi soir, plusieurs joueurs vont mettre un terme à leur aventure au PSG. Kylian Mbappé prendra la direction du Real Madrid, tandis que Keylor Navas et Layvin Kurzawa, en fin de contrat, ne seront pas conservés. Mais d’autres départs de joueurs encore sous contrat sont espérés à Paris lors du prochain mercato estival.

Le PSG cherche une porte de sortie à Soler

Arrivés l’été dernier, Manuel Ugarte et Milan Skriniar ne sont pas assurés de rester au PSG cet été. Nordi Mukiele pourrait également s’en aller, ainsi que Carlos Soler. Arrivé en 2022 en provenance de Valence dans le cadre d’un transfert estimé à 18M€, l’apport de l’international espagnol (14 sélections) est insuffisant depuis qu’il est à Paris. Comme indiqué par Foot Mercato , le PSG veut se séparer du milieu de terrain âgé de 27 ans, ce qui pourrait s’avérer compliqué.

Un prêt, la solution pour se séparer de Soler ?