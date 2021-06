Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une seule option possible pour remplacer Pochettino ?

Publié le 5 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino ne cesse de faire couler beaucoup d’encre depuis plusieurs jours, seul Zinedine Zidane semble en mesure de pouvoir venir le remplacer s’il venait vraiment à quitter le PSG…

Interrogé jeudi par France Football, Leonardo est monté au créneau pour clairement expliquer qu’il ne laisserait pas partir Mauricio Pochettino du PSG cet été : « Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail », a indiqué le directeur sportif brésilien. Pourtant, Pochettino serait de plus en plus agacé par le mode de fonctionnement du PSG en interne, et envisagerait sérieusement de claquer la porte. Mais qui viendrait alors le remplacer ?

Aucun autre prétendant à part Zidane ?

Ce n’est plus un secret pour personne, ce début d’été a été marqué par une grande valse d’entraîneurs sur le marché, et nombreux sont les techniciens de renom à changer d’air ou à retrouver une club : Antonio Conte, José Mourinho, Massimiliano Allegri ou encore Zinedine Zidane qui a été limogé par le Real Madrid. D’ailleurs, l’entraîneur français semble être le seul candidat crédible si Mauricio Pochettino venait à vraiment quitter le PSG cet été, de par son palmarès bâti ces dernières années avec le Real Madrid et notamment en Ligue des Champions.