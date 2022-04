Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une révolution va avoir lieu à Paris cet été !

Publié le 17 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors que les résultats mitigés de Mauricio Pochettino devraient lui coûter son poste d’entraîneur, le PSG prendrait en considération le fait de mettre un terme à sa collaboration avec son directeur sportif Leonardo.

Après une parenthèse enchantée en Europe lors du Final 8 en 2020 et le dernier carré de la compétition la saison passée, le PSG est retombé dans ses travers et ses démons du passé l’ont rattrapé face au Real Madrid en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Sorti par la petite porte malgré un avantage pris lors de la manche aller et un mercato XXL effectué l’été dernier, le PSG pourrait opérer de gros changements à l’approche du mercato estival.

En plus de Pochettino, Leonardo poussé vers la sortie ?