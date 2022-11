Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réponse tombe pour une priorité d’Antero Henrique

Publié le 3 novembre 2022 à 20h00

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival des transferts, Antero Henrique en pincerait pour Jude Bellingham. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à ce que le PSG soit proche de boucler ce transfert, les plus grands clubs européens étant à l’affût dont Manchester United et Manchester City bien déterminés à prendre le meilleur dans cette course.

Jude Bellingham aurait la cote sur le marché des transferts. Alors que son contrat n’expirera qu’en juin 2025 au Borussia Dortmund, l’international anglais de 19 ans figurerait déjà sur les tablettes du PSG. En effet, comme Média Foot l’a récemment fait savoir, Antero Henrique se serait d’ores et déjà renseigné sur la situation de Bellingham. Cependant, le PSG aurait du pain sur la planche pour boucler le recrutement de Jude Bellingham.

Manchester United met la pression au PSG

D’après les informations de The Daily Mirror , Jude Bellingham ne devrait pas s’éterniser au Borussia Dortmund. En effet, Manchester United mettrait au défi le PSG dans la course à la signature de l’international anglais. Le directeur du football des Red Devils aurait fait de Bellingham sa grande priorité sur le marché des transferts et United ferait en sorte de mettre toutes les chances de son côté pour boucler ce transfert, libérant de la masse salariale et une marge financière suffisante.

Bellingham a l’Europe à ses pieds