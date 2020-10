Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recue estivale dévoile les coulisses de sa discussion avec Leonardo !

Publié le 14 octobre 2020 à 0h45 par La rédaction

De retour au PSG en tant que gardien numéro 3 lors du dernier mercato, Alexandre Letellier explique le dessous de sa conversation avec Leonardo.

Revenu au PSG à la surprise générale après des escapades en Norvège et à Orléans, Alexandre Letellier sera le troisième gardien de l’équipe de Thomas Tuchel, cette saison. Le joueur formé au PSG a profité des choix de Leonardo d’envoyer Marcin Bulka et Garissone Innocent en prêt, pour débarquer dans la capitale. Au PSG, Alexandre Letellier connaît déjà parfaitement son rôle et sait ce qu’il lui reste à faire.

« Amener de la bonne humeur, avoir le sourire »