Mercato - PSG : Une recrue de Campos a craqué en interne, l’aveu de Galtier

Publié le 15 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Peu utilisé lors de la première partie de saison, Hugo Ekitike a enfin ouvert son compteur avec le PSG en marquant contre l’AJ Auxerre (5-0). Un soulagement pour Christophe Galtier qui confirme que son jeune attaquant a mal vécu sa situation ces dernières semaines.

Prêté par le Stade de Reims lors du précédent mercato estival, Hugo Ekitike savait qu'il ne serait pas l'option offensive numéro 1 du PSG. Néanmoins, il ne s'attendait pas à un si faible temps de jeu et a plusieurs fois affiché sa lassitude face à son utilisation. Entré en jeu contre Auxerre (5-0) dimanche, le jeune attaquant a enfin débloqué son compteur de buts. Un soulagement pour Hugo Ekitike et une satisfaction pour Christophe Galtier qui reconnaît que cela n'a pas toujours été facile.

«Il avait pris un coup au moral»

« Je vais avoir besoin de tout le monde. Oui, on est tous contents pour lui. Il y a quelques semaines, il avait demandé à échanger avec moi, je l’avais trouvé très mature pour un jeune garçon, très structuré dans la manière dont on a eu notre échange. Il rongeait son frein, il était dans la frustration. Je lui ai dit de profiter de chaque instant dans les séances, d'être au contact des meilleurs joueurs du monde. Il est dans un effectif incroyable, la progression passe par les matchs, les minutes jouées, c'est vrai, mais aussi par les séances d'entraînement dans un tel effectif. Il avait pris un coup au moral quand il n’avait pas été titularisé face à Reims. Il avait lâché à ce moment-là et ça peut se comprendre », lance l'entraineur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«C’est un sentiment de satisfaction pour lui et pour toute l’équipe»