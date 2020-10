Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue à 16M€ déjà assurée pour l’été prochain ?

Publié le 6 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par le PSG, Danilo Pereira débarque pour le moment sous la forme d’un prêt. Mais nul ne doute que les conditions de l’option d’achat seront remplies par le club de la capitale, qui devra ensuite verser 16M€ au FC Porto.

« C’est un nouveau challenge qui s’offre à moi. Faire parti du Paris Saint-Germain sera un beau et grand défi, à la hauteur de mes ambitions. Rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde est un aboutissement dans ma carrière, et j’espère pouvoir apporter beaucoup à Paris ainsi qu’à ses supporters », confiait lundi Danilo Pereira au moment d’officialiser son arrivée au PSG. Le milieu de terrain portugais, qui a été prêté avec option d’achat par le FC Porto, semble d’ailleurs déjà promis à un transfert définitif au Parc des Princes à l’été 2021.

Danilo Pereira assuré d’être transféré au PSG ?