Mercato - PSG : Une prolongation en préparation pour Neymar ? La réponse !

Publié le 6 janvier 2020 à 22h15 par A.C.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain semblent vouloir patienter concernant une éventuelle prolongation de contrat de Neymar.

Au printemps dernier, tout semblait aller pour le mieux entre Neymar et le Paris Saint-Germain. les deux parties discutaient en effet d'une prolongation de contrat... mais tout a basculé cet été. Le joueur a en effet fait des pieds et des mains pour quitter le PSG et retrouver le FC Barcelone, ce qui a forcément eu une répercussions sur ses relations avec le club de la capitale et qui a laissé des traces.

Silence radio du côté du PSG

Désormais, l'entourage de Neymar ne serait toutefois pas totalement fermé à une possible prolongation au Paris Saint-Germain. Mais qu'en pense le club ? D'après les informations du Parisien, le PSG serait actuellement très discret à ce sujet. Le quotidien laisse d'ailleurs entendre que les résultats de cette deuxième partie de saison devraient être cruciaux, concernant l'avenir de Neymar.