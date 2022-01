Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution de dernière minute enfin trouvée pour Kurzawa ?

Publié le 30 janvier 2022 à 17h45 par P.L.

N'entrant pas dans les plans de Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa pourrait bien faire ses valises cet hiver. Et quelques portes de sortie s'ouvrent à lui en Angleterre.

Cette saison, Mauricio Pochettino a clairement fait comprendre à Layvin Kurzawa qu’il n’entrait plus dans ses plans. Le joueur de 29 ans a été relégué en quatrième position dans la hiérarchie des latéraux gauches, derrière Abdou Diallo, Nuno Mendes et Juan Bernat. Jusqu’à présent, le Français n’a disputé que neuf malheureuses minutes lors du Trophée des Champions. Mais depuis cette rencontre face au LOSC en août dernier, Layvin Kurzawa n’a plus porté le maillot du PSG. L’international tricolore pourrait donc reconsidérer son avenir au sein du club de la capitale cet hiver. Et il pourrait bien rebondir en Angleterre.

Kurzawa intéresse West Ham et Newcastle