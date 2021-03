Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite du club lance un avertissement à Leonardo pour son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 22h15 par B.C.

Prêté par le PSG au Stade Brestois lors du mercato hivernal, Bandiougou Fadiga s’est prononcé sur son avenir.

Comme beaucoup d’autres grands espoirs du centre de formation du PSG, Bandiougou Fadiga a décidé de changer de club pour obtenir davantage de temps de jeu. Le milieu de 20 ans a toutefois privilégié un prêt en rejoignant le Stade Brestois lors du dernier mercato hivernal. Mais le club breton dispose d’une option d’achat pour conserver l’espoir du PSG, qui n’a pas fermé la porte à un transfert définitif dans les prochains mois. « J’en ai discuté avec mon agent pour lui dire que je me verrais bien à Brest. Et quelques semaines après, me voici (…) Est-ce que je peux m’inscrire sur le long terme à Brest ? Bien sûr, sinon je n’aurais pas accepté le contrat. Je me vois bien continuer à Brest », expliquait-il à son arrivée.

« J’essayerais de choisir le meilleur choix pour la suite de ma carrière. »

Ce lundi, le milieu de terrain a de nouveau évoqué sa situation sur les réseaux sociaux. « Même si je me sens bien à Brest, oui, Paris me manque », a lâché Bandiougou Fadiga dans sa story Instagram , avant de répondre un supporter concernant sa préférence entre un retour au PSG ou un départ définitif au Stade Brestois : « J’essayerais de choisir le meilleur choix pour la suite de ma carrière . » Leonardo est prévenu.