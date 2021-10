Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité en or pour Leonardo avec une star de Premier League ?

Publié le 19 octobre 2021 à 5h15 par Th.B.

Ancienne gloire de Manchester United et grand nom de Premier League, Gary Neville a profité de son statut de consultant afin de faire un point sur l’avenir de Mohamed Salah à Liverpool en citant notamment le PSG comme potentiel point de chute…

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, son contrat au PSG prenant fin à l’issue de la saison et ne semblant pas être sur le point d’être prolongé, le Paris Saint-Germain se penche sur plusieurs pistes telles que celles menant à Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier. Cependant, là ne résideraient pas les uniques options prises en considération par le PSG puisque Mohamed Salah en serait également une. Et pour Gary Neville, consultant pour Sky Sports et ancien joueur de Manchester United, l’attaquant de Liverpool où il est lié jusqu’en juin 2023, pourrait troquer la tunique des Reds pour un autre cador européen dont le PSG.

« J'ai toujours pensé qu'il voulait un Paris Saint-Germain »