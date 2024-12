Mercato - PSG : Une «offre irrefusable» du Qatar, Mbappé balance sur son départ

Alexis Brunet

Pendant sept saisons, Kylian Mbappé a porté les couleurs du PSG. L’été dernier, l’attaquant a décidé de changer d’air et de rejoindre le Real Madrid. Les dirigeants parisiens ont tenté de le garder jusqu’au dernier moment, mais le Madrilène a révélé que l’émir du Qatar ne lui avait pas fait une offre folle de dernière minute pour tenter de le retenir.

Depuis l’été dernier, Kylian Mbappé n’évolue plus au PSG. L’attaquant a décidé de réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid. Pendant un certain temps, les dirigeants parisiens ont eu l’espoir de retenir le champion du monde, mais cela n’a pas été possible vu la détermination du Français à rejoindre la Casa Blanca.

Mbappé revient sur sa discussion avec l’émir du Qatar

En février dernier, Kylian Mbappé s’était rendu à l’Élysée pour un dîner avec le président de la République et notamment l’émir du Qatar. Lors d’une interview pour Clique sur Canal +, l’attaquant est revenu sur cette soirée-là. Le Madrilène a révélé que le propriétaire du PSG ne lui avait pas fait une offre irréfutable pour le garder, comme l’avaient pu annoncer certaines sources. « Je suis dans la voiture et une info sort comme quoi l'émir du Qatar va faire une offre irrefusable pour rester au PSG. Il m'a dit : "Tu vois, ils pensent que je vais te faire une offre, mais tu as décidé de partir et je respecte ta décision. Tu veux réaliser ton rêve d'aller au Real Madrid, merci pour tout." Ça m'a touché. Je lui ai dit que je donnerai le meilleur jusqu'à la fin de la saison. »

Kylian Mbappé est en froid avec Nasser Al-Khelaïfi

Lors de son interview à Clique, Kylian Mbappé a notamment ajouté que ses relations avec l’émir du Qatar sont très bonnes et qu’il y a toujours eu beaucoup de respect entre les deux hommes. En revanche, cela n’est pas le cas avec Nasser Al-Khelaïfi, avec qui les échanges sont très froids depuis un certain temps et cela n’est pas près de s’arranger.