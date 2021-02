Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de Leonardo pour Sergio Ramos ? La réponse !

Publié le 17 février 2021 à 19h15 par T.M.

Filant tout droit vers un divorce avec le Real Madrid, Sergio Ramos pourrait donc découvrir un nouveau club prochainement. Mais pour l’Espagnol, cela n’aurait pas encore bougé.

Ayant perdu Thiago Silva durant le dernier mercato estival, le PSG n’a toujours pas remplacé le Brésilien. Ainsi, dans les prochains mois, Leonardo devrait s’activer pour attirer un nouveau défenseur central dans la capitale. Et cette quête pourrait bien amener un énorme coup. En effet, le PSG est annoncé comme l’un des principaux favoris pour accueillir Sergio Ramos. A 34 ans, l’Espagnol se dirige tout droit vers un départ libre du Real Madrid à la fin de la saison. Et si tel était le cas, le PSG ne sera pas très loin pour le convaincre de poser ses valises dans la capitale françaises.

Un départ encore loin d’être acté !