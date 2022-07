Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 50M€ bientôt dégainée pour Lewandowski, transfert en vue ?

Publié le 9 juillet 2022 à 17h10 par Bernard Colas

Désireux de quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski apparaît comme l’une des priorités du PSG, qui souhaite profiter de ses envies d’ailleurs, mais le FC Barcelone a l’avantage dans ce dossier. Le club catalan cherche depuis plusieurs semaines à trouver un accord avec le Bayern Munich, et une nouvelle offre bientôt dégainée pourrait faire basculer le dossier.

À 33 ans, Robert Lewandowski veut entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. L’attaquant du Bayern Munich a déjà affiché au grand jour ses envies de départ et ne compte pas disputer une nouvelle saison avec le club bavarois. Une situation dont souhaite profiter le Barça, qui a fait de Lewandowski sa priorité pour se renforcer sur le plan offensif, au même titre que le Paris Saint-Germain.

Mercato - PSG : Lewandowski prêt à lâcher une terrible réponse à Campos https://t.co/2QSxEL7sR7 pic.twitter.com/LUBbKvA4cz — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Le PSG veut tenter le coup Lewandowski

À Paris, les envies de départ de Robert Lewandowski n’ont échappé à personne. Selon L’Équipe , les dirigeants du PSG rêvent d’associer l’international polonais à Kylian Mbappé et surveillent de près l’évolution des négociations entre le Bayern Munich et le FC Barcelone, avec l’espoir d’avoir une fenêtre de tir. Cependant, le PSG part de loin puisque Lewandowski souhaite en priorité rejoindre le Barça et n’écarterait pas non plus la possibilité de découvrir la Premier League du côté de Chelsea. Xavi a donc l’avantage, et une nouvelle offre pourrait permettre au FC Barcelone de parvenir à ses fins.

Une nouvelle offre du Barça à 50M€