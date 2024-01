Mercato - PSG : Une offre à 18M€ révélée, Paris tranche pour ce transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau rebondissement dans le dossier Hugo Ekitike. Ce jeudi soir, certains médias ont annoncé que le PSG était proche d'un accord avec l'Eintracht Francfort. Mais la presse allemande annonce que les négociations bloquent sur le prix du transfert. 18M€ auraient été proposés au PSG, qui en espérerait plus dans ce dossier, qui tarde à se décanter.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Wolverhampton faisait partie des prétendants dans le dossier Hugo Ekitike. Mais le club anglais était loin d'être seul dans ce dossier et aurait été doublé, ces dernières heures, par l'Eintracht Francfort. Un club qu'Ekitike avait refusé de rejoindre lors du dernier mercato estival pour tenter de s'imposer au PSG.

Ekitike proche d'un accord ?

Furieux, les dirigeants parisiens ont pris la décision de le placer dans le loft. Pour relancer sa carrière, l'attaquant serait prêt à quitter le PSG cet hiver. L'Equipe avait annoncé ce jeudi soir que la formation allemande était proche d'obtenir l'accord du joueur, mais Bild vient relancer ce dossier.

Les négociations achoppent sur le prix du transfert

A en croire le média, les négociations entre le PSG et l'Eintracht Francfort achoppent sur le prix du transfert. La formation de Bundesliga serait disposée à offrir entre 15 et 18M€, mais le club parisien espérait plus pour couvrir les 28,5M€ dépensés l'été dernier.