Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive de Leonardo pour cette star de Premier League ?

Publié le 28 août 2020 à 1h45 par Th.B.

L’une des figures importantes de la Premier League, Wilfried Zaha, serait une option pour Leonardo lors de ce mercato estival. Mais le PSG n’aurait pas encore bougé.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 13 juin dernier, le nom de Wilfried Zaha a été proposé à Leonardo dans le cadre du mercato estival. Néanmoins, l’attaquant/ailier de Crystal Palace ne devrait pas partir à bas prix, lui qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023. De quoi considérablement mettre en péril cette opération alors que Leonardo recherche un attaquant polyvalent capable de jouer sur l’aile et à la fois à la pointe de l’attaque du PSG. Néanmoins, Sky Sports a révélé que compte tenu de la situation actuelle, son prix serait moins élevé que les 90M€ initialement demandés. Quoi qu’il en soit, le PSG ne se serait pas empressé de lancer une offensive pour l’Ivoirien.

Le PSG n’a pas bougé pour Zaha