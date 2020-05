Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pour Leonardo avec Kanté ?

Publié le 1 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

N’Golo Kanté figurerait dans les petits papiers du PSG bien qu’aucune offensive ne soit programmée, le club de la capitale aurait d’ailleurs une très belle carte à jouer pour le milieu de terrain de Chelsea.

Et si Leonardo disposait d’une belle ouverture pour N’Golo Kanté ? Le milieu de terrain de Chelsea ne semble plus faire l’unanimité du côté de Londres où il n’a pas été épargné par les blessures cette saison. La presse britannique lâchait une bombe ces dernières semaines en assurant que le PSG et le Real Madrid se disputeraient les services du champion du monde tricolore. Entre temps, le FC Barcelone se serait immiscé dans la course à la signature du Français, sans pour autant que l’une de ces trois écuries n’ait lancé une offensive pour un transfert, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 17 avril. Cependant, le PSG serait le club le mieux placé pour rafler la mise dans cette opération.

Le PSG finalement seul dans le dossier Kanté ?