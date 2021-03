Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or avec Donnarumma !

Publié le 11 mars 2021 à 7h15 par A.C.

S’il souhaite véritablement attirer Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, Leonardo doit agir rapidement.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma fait débat en Italie. Titulaire indiscutable avec la Squadra Azzurra de Roberto Mancini et dans son club du Milan AC, le gardien se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Il a souvent clamé haut et fort vouloir continuer à Milan, mais La Gazzetta dello Sport a révélé ce mercredi que Mino Raiola n’aurait toujours pas trouvé un accord pour une prolongation. Le quotidien rappelle également l’intérêt du Paris Saint-Germain et surtout de Leonardo, même s’il dément toute approche pour le moment. Mais le PSG n’est pas seul sur le coup, puisque Donnarumma serait également suivi par la Juventus et plusieurs clubs de Premier League, dont Manchester United.

Entre Donnarumma et le Milan AC, c’est totalement bloqué