Mercato - PSG : Une occasion à 0€, la réponse est cash

Axel Cornic

A l’affût sur le mercato, Luis Campos semblait garder un œil attentif sur la situation de Tiago Djaló, dont le contrat avec le LOSC se termine dans seulement quelques mois. Mais le défenseur central ne devrait finalement pas rejoindre le Paris Saint-Germain, puisqu’il devrait poursuivre sa carrière en Serie A, du côté de la Juventus.

Décidément, la défense est un secteur qui crée pas mal de soucis au PSG. Après l’arrivée de Lucas Beraldo, qui semblait pouvoir pallier les absences de Presnel Kimpembe, le club parisien doit faire face à une nouvelle blessure avec Milan Skriniar. Ce dernier devrait en effet se faire opérer de la cheville et sera donc absent plusieurs mois.

Le PSG voulait Djaló

Lucas Campos va donc devoir agir sur le mercato, pour essayer de recruter un nouveau renfort défensif. La solution semblait pouvoir être Tiago Djaló, dont le contrat se termine en juin prochain et qui aurait pu rejoindre le PSG cet hiver comme lors de l’été prochain, pour 0€ d’indemnité de transfert. Mais le Portugais semble avoir pris une autre décision !

Direction la Juventus ?