Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle option pour Leonardo avec Pjanic ?

Publié le 7 avril 2020 à 0h15 par Th.B.

Déterminé à se séparer de Miralem Pjanic, la Juventus serait prête à accepter un échange de joueurs avec Leonardo, alors que le PSG aimerait s’attacher les services du Bosnien.

Bien qu’il dispose d’un contrat allant jusqu’en juin 2023 avec la Juventus, Miralem Pjanic aurait peu de chances de l’honorer jusqu’à son terme. En effet, la presse transalpine révèle ce lundi que la Vieille Dame serait ouverte à une vente du Bosnien pour faire de la place à Paul Pogba au sein de son milieu de terrain et que pour s’attacher ses services, une offre de 45M€ suffirait à obtenir l’aval de la direction bianconeri. Directeur sportif du PSG, Leonardo aimerait témoigner de l’arrivée de Pjanic au club de la capitale, recherchant à l’instar de l’été dernier, à redessiner les contours de l’entrejeu de l’effectif. Et la Juventus pourrait faire les affaires de Leonardo.

La Juventus ouverte à un échange pour Pjanic