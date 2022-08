Foot - Mercato - PSG

Une nouvelle offre va être dégainée pour le transfert de Fofana

Cherchant à recruter un nouveau défenseur central cet été, le PSG a rapidement jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais au vu de la tournure que prend le dossier, Luis Campos explorerait d’autres pistes, dont celle menant à Wesley Fofana. Mais alors que le prix fixé par Leicester City dans ce dossier est absolument démentiel, le conseiller football parisien serait également en train de se battre avec Chelsea. Et les Blues semblent plutôt déterminés à recruter Wesley Fofana.

Alors que le PSG se montre particulièrement actif sur le mercato, Luis Campos peine à trouver son bonheur dans certains secteurs. Le conseiller football parisien voudrait toujours voir un nouveau défenseur central débarquer dans la capitale. Dans cette optique, Milan Skriniar a très vite été placé dans le viseur du PSG. Toutefois, le dossier traine en longueur et Simone Inzaghi (l’entraîneur de l’Inter) s’est montré très clair sur le mercato du Slovaque. De ce fait, Luis Campos explorerait d’autres pistes sur le marché. Si l’on parle de Mohamed Simakan ou encore de Josko Gvardiol ces derniers jours, Wesley Fofana est également lié aux champions de France. Mais son club aurait fixé un montant historique pour son transfert.

Leicester City aurait d’immenses exigences pour accepter de céder Wesley Fofana. Le Parisien confiait récemment que Luis Campos était prêt à faire monter les enchères jusqu’à 70M€ pour le défenseur de 21 ans. Mais le club de Premier League réclamerait un prix bien plus élevé. En effet, Foot Mercato a révélé que Leicester City réclamerait au moins 95M€. Ce montant devrait faire de Wesley Fofana le défenseur le plus cher de l’histoire, détrônant Harry Maguire et ses 87M€ hors bonus lorsqu’il a débarqué à Manchester United. En attendant, cela n’a pas l’air de vraiment refroidir Chelsea.

Au micro de la BBC , Brendan Rodgers a révélé que Leicester City avait déjà reçu deux offres de la part de Chelsea pour Wesley Fofana : « Il n'y a pas eu de nouvelles propositions pour Wesley Fofana cette semaine. Il y en avait eu deux de Chelsea, mais aucune ne s'est approchée de la valorisation. » Et les Blues devraient continuer à pousser.

Pierre Aubameyang deal. Chelsea will be in contact with Barcelona through intermediaries during the weekend to discuss conditions of deal, and then decide on first bid. 🚨🔵 #CFC…and it’s absolutely not over yet for Wesley Fofana. Chelsea plan is to try again in the next days. pic.twitter.com/sMuBLeDuVR