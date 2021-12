Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle offensive pour ce joli coup à 0€ de Leonardo ?

Publié le 18 décembre 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie serait plus que jamais dans le viseur du PSG. Toutefois, le club de la capitale devrait livrer une grosse bataille avec Manchester United et Tottenham sur ce dossier. A en croire la presse italienne, le PSG, les Red Devils et les Spurs auraient tous déjà formulé une offre à Franck Kessie.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups XXL à 0€ pour étoffer l'effectif de Mauricio Pochettino. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. A l'été 2022, Leonardo aimerait en faire de même avec Franck Kessie. Toutefois, il devrait batailler ferme avec Manchester United et Tottenham sur ce dossier. D'ailleurs, d'après les dernières indiscrétions de Rudy Galetti, le PSG et les Spurs auraient déjà proposé un bail d'environ 10M€ à Franck Kessie pour le convaincre de rallier leur cause. De son côté, Ralf Rangnick serait également passé à l'offensive.

Manchester United a également frappé pour Franck Kessie