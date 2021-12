Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Mbappé plombée par... Guardiola ?

Publié le 17 décembre 2021 à 23h45 par A.D.

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé en 2022, le PSG penserait à recruter Dusan Vlahovic. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec Manchester City, qui serait en première ligne sur ce dossier, Tottenham, Arsenal et la Juventus pour le buteur de la Fiorentina.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo compte s'attaquer à Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. En parallèle, le directeur sportif du PSG aurait identifié d'autres profils, et notamment celui de Dusan Vlahovic. Et alors que le buteur serbe fait des merveilles à la Fiorentina, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Manchester City en première ligne pour Dusan Vlahovic ?