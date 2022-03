Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace colossale plane sur le feuilleton Haaland !

Publié le 1 mars 2022 à 17h45 par A.C.

Après le PSG ou encore le FC Barcelone, un autre cador européen semble travailler dans l’ombre pour boucler un transfert d’Erling Haaland.

Mino Raiola semble avoir énormément de travail ! Si certains de ses joueurs sont en fin de contrat comme Paul Pogba, le célèbre agent italo-néerlandais a un dossier brûlant à régler avec Erling Haaland. Actuellement au Borussia Dortmund, l’attaquant de 21 ans est l’un des joueurs les plus courtisés du moment et sera sans aucun doute le grand acteur du mercato estival. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain est sur le coup, mais cela serait également le cas du FC Barcelone, où Joan Laporta chercher une nouvelle star à offrir à Xavi. Toujours en Espagne, le Real Madrid semble rêver d’un incroyable duo formé par Haaland et Kylian Mbappé, l’autre prodige du football européen.

City se déplace pour Haaland

Et la Premier League dans tout ça ? Ce mardi, Fabrizio Romano révèle qu’un club anglais est également à l’affut pour Erling Haaland et semble être un candidat plus que sérieux pour cet été. Il s’agirait de Manchester City, qui déjà lors du dernier mercato est allé jusqu’à offrir 150M€ pour recruter un numéro 9 avec Harry Kane et qui désormais voudrait miser sur le Norvégien. D’après les informations du journaliste italien, le directeur sportif Txiki Begiristain aurait rencontré Mino Raiola à la mi-février pour justement placer ses pions pour Haaland.