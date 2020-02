Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace XXL se confirme pour Leonardo avec Tonali !

Publié le 9 février 2020 à 18h45 par La rédaction

Le Paris-Saint-Germain serait en train de se faire doubler dans le dossier Tonali. En effet, la Juventus ne lâcherait pas l'espoir italien...

Sandro Tonali dispute très surement sa dernière saison à Brescia. À seulement 19 ans, le milieu de terrain italien intéresserait de nombreuses grosses écuries, dont le PSG. Cette pépite a été formée à Brescia où il a fait ses débuts en professionnel en 2017. Tonali compte déjà plus de 20 matchs en Serie A et fait tourner la tête à de nombreux dirigeants qui voient pour certains en lui un futur Verratti. Et la Juventus l'aurait bien compris...

Parti pour rester en Italie ?

Nicolò Schira a affirmé via Twitter que la Juventus observe Tonali de très près. Alors que Brescia affrontait l'Udinese (1-1) ce dimanche, un émissaire aurait été envoyé par le club turinois en vue d'une offensive l'été prochain. Les dirigeants du Paris-Saint-Germain devront vite réagir s’ils ne veulent pas voir la pépite italienne leur filer entre les doigts.