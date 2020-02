Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pogba déjà mal embarqué pour Leonardo ?

Publié le 12 février 2020 à 7h15 par A.D.

Le PSG aurait l’intention de se frotter au Real Madrid et à la Juventus pour le recrutement de Paul Pogba. Selon la presse italienne, les Bianconeri de Maurizio Sarri seraient en pole position sur ce dossier.

La Juve serait en ballotage favorable pour Paul Pogba. Auréolée de son titre de champion du monde, La Pioche serait suivie de très près depuis plusieurs mois, voire saisons. Le Real Madrid et la Juventus souhaiteraient absolument l’arracher à Manchester United. Mais jusqu’à présent, les Red Devils ont toujours su résister face aux assauts de la Maison-Blanche et de La Vieille Dame . Selon les informations de Calciomercato.com , Leonardo serait prêt à tenter sa chance et à lutter face à Zinedine Zidane et Maurizio Sarri pour Paul Pogba. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d’être en position de force sur ce dossier.

La Juve aurait pris les devants pour Paul Pogba

À en croire le média italien, la Juve serait actuellement en pole position pour Paul Pogba. Leonardo parviendra-t-il à refaire son retard pour le milieu de terrain de 26 ans ? Affaire à suivre…