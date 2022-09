Foot - Mercato - PSG

PSG : Une menace fait irruption pour ce transfert de Campos

Publié le 25 septembre 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau

Jan Oblak figurerait dans les petits papiers du PSG alors que Gianluigi Donnarumma ne ferait plus l’unanimité. Cependant, Manchester United semblerait dérouler le tapis rouge au gardien de l’Atletico de Madrid.

Gianluigi Donnarumma ferait l’objet de certaines interrogations en interne. Selon Média Foot, certains membres du PSG se poseraient des questions quant au rendement de Donnarumma ces dernières semaines et en parallèle, le média affirme que Jan Oblak figurerait dans les petits papiers du PSG.

United est prêt à chambouler les plans du PSG pour Oblak

Cependant, d’après les informations de The Daily Mirror , Manchester United serait également sur les rangs dans la course à la signature de Jan Oblak qui se trouve dans l’ultime année de son contrat à l’Atletico de Madrid. Et il semblerait que les Red Devils préparent l’arrivée d’Oblak à Old Trafford.

PSG : Impressionnant avec le PSG, Neymar s'enflamme https://t.co/KpRbITobA7 pic.twitter.com/ZHvttwrnV3 — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

United ne prolongera pas De Gea, histoire de faire place à Oblak ?