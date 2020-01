Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace confirmée pour cette piste chaude de Leonardo ?

Publié le 8 janvier 2020 à 17h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis l’été dernier, Emre Can intéresserait également Manchester United qui aurait récemment supervisé le milieu de terrain allemand de la Juventus.

Toujours en quête d’un renfort au poste de milieu défensif, le PSG n’aurait pas tiré un trait sur le profil d’Emre Can (25 ans). Le milieu de terrain allemand de la Juventus figurerait sur la short-list de Leonardo depuis l’été dernier, et ce dossier resterait très chaud en cette période de mercato hivernal. Mais le directeur sportif du PSG ne serait pas seul pour Emre Can…

MU a supervisé Emre Can