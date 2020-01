Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur le dossier Cavani !

Publié le 8 janvier 2020 à 12h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani figurerait sur les tablettes de l’Inter Milan qui voudrait le récupérer gratuitement durant l’été 2020.

Comme l’a révélé L’Equipe.fr mardi, Leonardo aurait clairement signifié à Edinson Cavani et à son entourage qu’il ne serait pas vendu par le PSG cet hiver, et le buteur uruguayen semble donc bien parti pour quitter librement le Parc des Princes en juin prochain à l’issue de son contrat. L’Atlético de Madrid tiendrait la corde pour Cavani, et plusieurs écuries anglaises comme Arsenal, Manchester United et Chelsea seraient également à l’affût pour le numéro 9 du PSG. Mais ce n’est pas tout…

L’Inter Milan voudrait récupérer Cavani gratuit