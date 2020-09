Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue probable entre Messi et Barcelone

Publié le 2 septembre 2020 à 7h45 par La rédaction

Pour l’instant, les positions du FC Barcelone et de Messi sur les conditions de son départ sont totalement antinomiques. Analyse de la situation.

Ces dernières heures, les informations se confirment sur l’imminence d’une rencontre entre Jorge Messi, le père et conseiller de la star argentine, et le président du Barça Josep Maria Bartomeu. Initialement, Jorge Messi devait venir à Barcelone en fin de semaine, mais selon TMW , il aurait avancé son voyage au milieu de semaine devant le désaccord profond entre les deux parties. En effet, Messi veut toujours partir libre, conformément à sa clause, estimant que la crise sanitaire justifie le dépassement de la date de cette clause, alors que le FC Barcelone, lui, ne veut pas en entendre parler...

Vers un point d’équilibre ?

A partir de là, quelle est l’issue la plus probable ? Deux options sont possibles : la première est que le litige se règle devant les instances, aucune des deux parties n’acceptant de céder. La seconde serait que compte tenu des états de service de Messi à Barcelone, compte tenu de ce que doit Messi au club catalan, où il a été formé et où il s’est révélé, et compte tenu aussi qu’aucune des deux parties n’a intérêt à un conflit à rallonge, les deux parties finissent pas trouver un point d’équilibre, autour d’un transfert à un prix raisonnable, autour de 100-150 millions d’euros.