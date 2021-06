Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération se confirme pour Leonardo !

Publié le 17 juin 2021 à 10h45 par T.M.

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino, Mitchel Bakker pourrait quitter le PSG cet été. Et pour le Néerlandais, c’est du côté de la Juventus qu’il faudrait visiblement regarder.

Bénéficiant de la confiance de Thomas Tuchel durant la première partie de saison, Mitchel Bakker a toutefois été l’un des perdants de l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG. Voyant son temps de jeu se réduire avec l’Argentin, le latéral gauche va devoir se poser les bonnes questions sur son avenir. D’ailleurs, récemment, Bakker assurait : « Nous allons nous asseoir autour d’une table et nous verrons quelle sera la perspective pour la saison prochaine. Bien sûr, je veux pouvoir jouer une saison complète. Il y a de l’intérêt ».

Ça prend de l’ampleur !