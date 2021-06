Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tenté un incroyable coup avec Mbappé !

Publié le 17 juin 2021 à 13h45 par A.D.

Encore et toujours sur les traces de Kylian Mbappé, Florentino Pérez aurait pensé à inclure une clause pro-Madrid dans le contrat du joueur en cas de prolongation. Toutefois cette stratégie serait voué à l'échec, puisque le PSG pourrait fixer un prix beaucoup trop élevé pour le transfert de son numéro 7.

Déterminé à recruter Kylian Mbappé, Florentino Pérez aurait travaillé plusieurs stratégies avant de trouver la bonne. Pour rester en bons termes avec Nasser Al-Khelaïfi et le PSG, le président du Real Madrid aurait demandé à Kylian Mbappé de faire passer un message clair à sa direction. Selon les informations d' AS de ce mercredi, Florentino Pérez voudrait que Kylian Mbappé annonce clairement à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo qu'il veut rejoindre le Real Madrid cet été, et que, dans le cas contraire, il ne compte pas prolonger avec le PSG pour pouvoir partir gratuitement. De cette manière, le président merengue pourrait ensuite lancer directement les discussions avec le club parisien sans agir dans son dos ou ternir leur relation. Mais avant de mettre en place ce plan, Florentino Pérez aurait pensé à une autre stratégie, beaucoup moins efficace.

Une clause pro-Madrid envisagée, mais...