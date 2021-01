Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé... Une opération colossale se confirme !

Publié le 28 janvier 2021 à 22h15 par D.M.

Le PSG serait sur le coup pour recruter Lionel Messi à l’intersaison. Mais son arrivée à Paris serait conditionnée au départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Et si Lionel Messi vivait ses derniers mois sous le maillot du FC Barcelone ? Arrivé en Catalogne en 2000 alors qu’il n’était qu’un jeune adolescent, l’attaquant argentin n’est pas certain de rester au sein de la formation blaugrana la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le joueur de 33 ans voudrait s’entretenir avec le prochain président du Barça , qui sera élu en mars prochain, avant de prendre une décision définitive sur son avenir. Une incroyable opportunité pourrait alors se présenter à plusieurs cadors européens, qui pourraient avoir l’occasion de s’offrir Lionel Messi à l’intersaison, et ce sans dépenser le moindre centime.

Messi au PSG, si Mbappé quitte le club