Mercato - PSG : Une «incroyable offre» réclamée, le boss lance son ultimatum !

Thomas Bourseau

le10sport.com vous l’a clairement fait savoir dimanche soir : le PSG ne prévoit pas de recruter Victor Osimhen en l’état et compte bien poursuivre avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour la saison à venir, à moins qu’une offre incroyable soit transmise à Nasser Al-Khelaïfi ? Explications.

Les jours se suivent et se ressemblent concernant le mercato du PSG. Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani n’auraient pas apporté pleine satisfaction à Luis Enrique au fil de la saison comme L’Équipe l’a déjà révélé ces derniers mois. Au point où l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’appuyait plus régulièrement sur un trio d’attaque Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Gonçalo Ramos a d’ailleurs été lié à l’AC Milan par la presse italienne pendant la saison.

Les rumeurs autour d’Osimhen - PSG viennent de Naples. Selon nos informations, Paris ne mène aucune discussion pour l’attaquant



Sauf départ, le PSG fera confiance à Ramos et Kolo Muani — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 21, 2024

Le PSG veut poursuivre avec Ramos et Kolo Muani

Et maintenant ? Le projet du Paris Saint-Germain est de continuer sa collaboration avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos quelles que soient les rumeurs de transfert concernant les deux attaquants et recrues estivales de 2023 du PSG. C’est l’information exclusive que le10sport.com vous a communiqué le dimanche 21 juillet dernier. En effet, le Paris Saint-Germain ferme la porte à un transfert de Victor Osimhen et ne discute ni avec le joueur ni avec le Napoli pour son transfert contrairement à ce qui est avancé dans différents médias. Pas de recrutement d’un numéro 9 de programmé au Paris Saint-Germain.

Une offre incroyable ou une continuité de Ramos au PSG

Le PSG reviendra sur sa position d’un transfert d’un attaquant axial si et seulement si Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani venait à être transféré selon les informations du 10sport.com. Bien que ce ne soit pas le projet, le Paris Saint-Germain accepterait de céder Ramos si et seulement si une « incroyable offre » était transmise à Nasser Al-Khelaïfi. Selon ParisTeam qui s’est informé auprès de membres entourant le président du PSG, il n’y aurait qu’une offre de ce calibre qui serait étudiée. Sinon, Gonçalo Ramos restera au Paris Saint-Germain.