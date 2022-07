Foot - Mercato - PSG

PSG : Une grosse vente se précise pour Luis Campos

Publié le 24 juillet à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Très courtisé en cette période de mercato, Arnaud Kalimuendo pourrait être amené à quitter le PSG qui envisage de vendre au plus vite. Et Christophe Galtier est d’ailleurs resté très énigmatique au moment d’évoquer l’avenir de son jeune buteur, courtisé notamment par l’OGC Nice.

« C’est forcément une fierté d’être ici avec le groupe professionnel. Et vu la qualité des joueurs dans le groupe, ce n’est que du bonus. Je suis content, c’est une récompense, mais je mérite aussi d’être là et je suis vraiment très content », indiquait Arnaud Kalimuendo samedi dans un entretien accordé au site officiel du PSG. Pourtant, le jeune buteur de 20 ans pourrait ne pas s’éterniser au sein de son club formateur.

Mercato - PSG : Une offensive se prépare pour le transfert de Kalimuendo https://t.co/9PFU9hH62t pic.twitter.com/k6MpjrjOOh — le10sport (@le10sport) July 11, 2022

Kalimuendo a la cote sur le mercato

En effet, comme l’a annoncé L’EQUIPE, l’OGC Nice courtise Arnaud Kalimuendo et envisage de recruter le buteur du PSG cet été, qui figure sur sa short-list au même titre que Marcus Thuram et Alassane Pléa.

Galtier très évasif sur Kalimuendo