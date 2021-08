Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opportunité pour la succession de Mbappé ?

Publié le 20 août 2021 à 14h20 par La rédaction mis à jour le 20 août 2021 à 14h25

Selon Sky Sports, Robert Lewandowski souhaiterait quitter le Bayern cet été ou l’été prochain. Pour Paris, l’opportunité de recruter le Polonais pourrait bien se présenter en juin 2022. Explication.

Ces dernières heures, Sky Sports a apporté de nouvelles révélations au sujet de l’avenir de Robert Lewandowski. Selon le média anglais, l’avant-centre polonais du Bayern Munich souhaiterait quitter le club allemand pour rejoindre un dernier grand club européen, que ce soit cet été ou plus probablement l’été prochain, date à laquelle il n’aura plus qu’un an de contrat.

Lewandowski voudra partir en juin 2022…

Pour le PSG, qui pourrait perdre Kylian Mbappe en juin 2022, l’opportunité sera alors réelle de foncer sur Lewandowski. Là où le buteur polonais pouvait privilégier d’autres pistes que le PSG, la perspective de former un trio XXL avec Neymar et Messi pourrait bien changer la donne dans l’esprit de l’avant-centre du Bayern.