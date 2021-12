Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération de Leonardo plombée par le Real Madrid ?

Publié le 22 décembre 2021 à 7h15 par B.C.

Alors que Leonardo souhaiterait s’attacher les services d’Antonio Rüdiger à l’issue de la saison, le Real Madrid aurait actuellement les faveurs du joueur de Chelsea, bien que rien ne soit encore acté.

Libre à l’issue de la saison, Antonio Rüdiger apparaît comme l’un des joueurs les plus convoités du marché. Et pour cause, l’international allemand de 28 ans a changé de statut à Chelsea depuis l’arrivée de Thomas Tuchel chez les Blues . En interne, la direction du club londonien s’est activée afin de parvenir à un accord avec le clan Rüdiger pour une prolongation, mais les discussions traînent en longueur, une situation qui a alarmé la plupart des clubs européens. Le PSG, le Real Madrid, l’Atletico, la Juventus, le Bayern Munich, Manchester City, Tottenham ou encore Liverpool seraient notamment intéressés par le joueur, qui aurait une préférence pour son avenir.

Rüdiger a un faible pour le Real Madrid, mais…