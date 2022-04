Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande surprise pour l'avenir de Donnarumma ? La réponse !

Publié le 17 avril 2022 à 16h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Gianluigi Donnarumma pourrait faire parler cet été, un retour à l'AC Milan paraît cependant très utopique.

Arrivé libre l'été dernier au PSG, Gianluigi Donnarumma a connu une première saison très compliquée, notamment marquée par une concurrence avec Keylor Navas. Le portier italien a effectivement partagé le temps de jeu avec Keylor Navas. Et lorsque Mauricio Pochettino avait enfin semblé trancher en faveur de Gianluigi Donnarumma, ce dernier a commis sa seule grande erreur de la saison, contre le Real Madrid, ce qui a précipité l'élimination du PSG. Par conséquent, L'EQUIPE laissait entendre que l'avenir du portier italien restait incertain.

Un retour à Milan semble très compliqué