Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande star recrutée grâce au départ de Kylian Mbappé ?

Publié le 26 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos intéresserait fortement le PSG, qui serait d’ailleurs en mesure de l’attirer si Kylian Mbappé décide finalement de s’en aller cet été.

Prolongera, prolongera pas ? L’avenir de Kylian Mbappé s’avère encore très incertain, alors que l’attaquant français n’aura plus qu’une année de contrat cet été avec le PSG. Le choix est donc clair pour Mbappé : prolonger son bail, ou bien envisager un transfert pour rapporter des liquidités à ses dirigeants. Et même si un départ de l’ancien Monégasque serait une grande perte pour le PSG, elle pourrait permettre d’attirer une autre star…

Un rôle décisif de Mbappé pour Sergio Ramos

En effet, comme l’a annoncé AS mardi, le PSG ferait bien partie des prétendants en course pour recruter Sergio Ramos cet été, d’autant que l’emblématique défenseur espagnol arrive en fin de contrat avec le Real Madrid. Et selon le média espagnol, un départ de Kylian Mbappé pourrait faciliter les affaires du PSG avec Ramos puisqu’il allègerait considérablement la masse salariale et permettrait de convaincre plus facilement le Madrilène, qui perçoit actuellement 12M€ par an.