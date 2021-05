Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de l’OM pourrait débarquer cet été !

Publié le 26 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que son avenir à l’OM est très incertain, Boubacar Kamara ne manque pas de courtisans sur le marché. Et le PSG ferait partie des clubs intéressés par le jeune milieu de terrain phocéen…

En avril dernier, Boubacar Kamara jetait un sérieux froid sur son avenir à l’OM où son contrat court jusqu’en juin 2022 : « J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Mais je reste concentré sur la fin de saison, puis on se posera tous pour réfléchir. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », a expliqué le jeune milieu défensif de l’OM, qui semble donc bien parti pour quitter son club formateur cet été. Et le PSG pourrait finalement rafler la mise dans ce dossier…

Le PSG dans la course pour Kamara ?

Comme l’a révélé Soccer Link mardi, le PSG ferait partie des prétendants en course pour Boubacar Kamara cet été, Leonardo étant en quête d’un nouveau milieu de terrain défensif. Mais il ne sera pas seul sur le jeune talent de l’OM, puisque Chelsea mais également Manchester City envisageraient de recruter Kamara.