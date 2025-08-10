Mercato - PSG : Une grande star contactée par le Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Retraité des terrains de football depuis bientôt deux ans, Eden Hazard a connu des clubs prestigieux au cours de sa carrière, à l'image de Chelsea et du Real Madrid. Et l'ancien meneur de jeu belge avoue d'ailleurs avoir été contacté par les propriétaires qataris du PSG pour un transfert, mais il n'a finalement pas donné suite.

Révélé au LOSC avec qui il a notamment réalisé un doublé historique en 2011, Eden Hazard aurait pu revenir en Ligue 1 les années suivantes. En effet, au micro du streameur Zack Nani, l'international belge avoue avoir été contacté par le PSG qui avait envisagé sa signature à plusieurs reprises lorsqu'il évoluait à Chelsea et au Real Madrid. Mais de son côté, Hazard, n'a pas vraiment été attiré par la perspective d'un transfert au PSG.

« Le PSG a essayé de me recruter » « Le PSG a essayé de me recruter durant quelques années. Je suis toujours resté en bon contact avec Nasser. Lors de ma dernière année à Lille, j’étais allé voir un match du PSG. J’aimais bien le PSG, et tout », confie Eden Hazard, retraité des pelouses depuis octobre 2023 après son expérience très décevante au Real Madrid.