Mercato - PSG : Une grande menace est présente pour Leonardo avec Pogba !

Publié le 23 septembre 2021 à 16h10 par H.G.

Alors que le PSG fait partie des clubs annoncés comme étant intéressés par Paul Pogba, le FC Barcelone serait lui-aussi à l’affût dans le dossier.

Annoncé dans le viseur du PSG cet été, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. L’international français y honore ainsi la dernière année de son contrat et se dirige actuellement vers un départ libre en fin de saison. De ce fait, le PSG serait toujours présent dans le dossier et suivrait attentivement sa situation. Mais tandis que Manchester United travaillerait dans l’optique de lui faire signer un nouveau bail, le FC Barcelone aurait l’intention de s’immiscer dans la course à la signature de Paul Pogba.

Le FC Barcelone suit l’évolution du dossier Paul Pogba