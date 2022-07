Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prend une première décision inattendue

Publié le 3 juillet 2022 à 15h15 par Hugo Ferreira

S’il a été régulièrement utilisé par le Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia aurait pu voir sont temps de jeu se réduire avec l’arrivée de Lionel Messi, et a donc été prêté afin d’être plus souvent titulaire. Une expérience réussie puisque l’Espagnol a réalisé une très bonne saison au Sporting, et le PSG souhaite désormais le conserver.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2019, Pablo Sarabia n’a pas réussi à s’imposer dans le onze de départ. En effet, s’il est pourtant apparu à 79 reprises en deux saisons, l’Espagnol n’était pas un titulaire indiscutable, et d’autres joueurs lui étaient préférés. Avec l’arrivée de Lionel Messi, le joueur de 30 ans devait encore baisser dans la hiérarchie et les dirigeants du club de la capitale ont décidé de le prêter.

Mercato - PSG : Antero Henrique peut s’asseoir sur ce transfert à 30M€ https://t.co/696zGd2Wot pic.twitter.com/snRABDz18s — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 3, 2022

Sarabia a réalisé une très bonne saison au Sporting

Alors qu’il n’arrivait pas à s'installer durablement dans le onze du PSG, Pablo Sarabia a été prêté au Sporting afin de gagner du temps de jeu, et potentiellement de faire grimper sa valeur. Une franche réussite pour le joueur de 30 ans puisqu’avec 21 buts et 9 passes décisives en 45 rencontres, il a été l’un des acteurs majeurs de la belle saison des Leões . A tel point que le PSG serait désormais réticent à l’idée de se séparer de l’international espagnol.

Le PSG veut conserver Sarabia